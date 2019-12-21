İran, ABD yaptırımları nedeniyle Japon bankalarında tutulan parasını istedi - Son Dakika
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İran, ABD yaptırımları nedeniyle Japon bankalarında tutulan parasını istedi

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya'ya ithal edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin İran Merkez Bankasına yaptırımları gerekçesiyle Japonya bankalarında takılı kalan İran'a ait paranın serbest bırakılmasını ve ülkesine iade edilmesini istedi.

İran, ABD yaptırımları nedeniyle Japon bankalarında tutulan parasını istedi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya'ya ithal edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin İran Merkez Bankasına yaptırımları gerekçesiyle Japonya bankalarında takılı kalan İran'a ait paranın serbest bırakılmasını ve ülkesine iade edilmesini istedi.

İran resmi ajansı IRNA'daki habere göre, Tokyo'dan ayrılmadan önce siyaset, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültür alanında faaliyet yürüten Japon yetkililerle bir araya gelen Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Japonya hükümeti ve diğer alanlarda faaliyet yürüten Japonların iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için çaba göstermesini isteyen Ruhani, "Japonya bankalarında takılı kalan paramızın serbest bırakılması ve bu paradan istifade edebilmemiz için çaba gösterilmesini ümit ediyorum. Bu döviz, ABD yaptırımlarından önce petrol satışlarımıza ait meblağdır. Bu paranın tarafımıza iade edilmesi en doğal hakkımızdır." diye konuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılarak İran'ı bankacılık ve diğer birçok konuda sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını yineleyen Ruhani, "Yaptırımların uzun vadeli devam etmeyeceğine ve ABD'lilerin bu zararlı yoldan dönmeye mecbur kalacaklarına inanıyoruz. ABD ile farklı meselelerde konuşabiliriz, bu konuda bir sorunumuz yok ancak onların 1,5 yıldır izledikleri hatalı yoldan dönmeleri gerekiyor." görüşlerini paylaştı.

Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamaya koyan ABD, Kasım 2018'de Japonya'nın da aralarında olduğu 8 ülkeyi İran'a petrol yaptırımlarından 6 ay süreyle muaf tutmuştu. Washington yönetiminin 2 Mayıs'ta muafiyetleri kaldırmasının ardından Japonya, mayıstan itibaren İran'dan petrol sevkiyatlarını durdurmuştu. Japonya, mart ayında İran'dan günlük 292 bin varil, nisanda ise günlük 141 bin varil ham petrol ihraç etmişti.

Tahran yönetimi, ABD'nin, İran Merkez Bankasının da aralarında olduğu İran'ın finans sektörüne yaptırımları nedeniyle uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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