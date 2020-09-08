İran, ABD yaptırımlarının kaldırılması için DSÖ'den "küresel çağrıda bulunmasını" istedi - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi olumsuz etkileyen ABD yaptırımlarının sonlandırılması için küresel çağrıda bulunmasını istedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanı Nemeki DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a hitaben bir mektup yazdı.

Mektubunda, ABD yaptırımlarının İran halkına zor günler yaşattığını ve küresel sağlık sistemini tehlikeye attığını belirten Nemeki, Ghebreyesus'tan yaptırımların kaldırılması için uluslararası alanda girişimde bulunmasını talep etti.

Ülkede virüsün görüldüğü ilk günden itibaren salgınla mücadele kapsamında attıkları adımlara değinen Nemeki, "Virüse karşı çok yönlü mücadelemize rağmen İran, nükleer anlaşma dahil olmak üzere uluslararası hukukun tek taraflı, yasa dışı ve bariz ihlalleriyle karşı karşıyadır. Bu, İran halkına karşı yaygın, topyekün ve acımasız yaptırımlara neden oldu." ifadelerini kullandı.

İran'ın yaptırımlar nedeniyle uluslararası ticarette sınırlandırılmasının ülkede özellikle tıbbi malzeme ve ilaçlara erişimde büyük sorunlara neden olduğuna dikkat çeken Nemeki, "Tüm yaptırımları kaldırmak ve halk sağlığını tehlikeye atmamak için küresel bir çağrının zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.

Son yedi ayda, yaptırımlar ve Kovid-19 salgını gölgesinde çok zor günler geçirdiklerini kaydeden Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kuruluşların ilaçlar ve insani yardım malzemelerinin İran'a ulaştırılması için çaba sarf etmesini istedi.

Nemeki, mektubuna şöyle devam etti:

"İran halkı ile diğer milletlerin ölümüne ve acı çekmesine neden olan, aynı zamanda küresel sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğuran gayrimeşru ve tek taraflı ABD yaptırımlarına son vermek için gerekli adımları atmanızı talep ediyorum."

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülen Kovid-19, şu ana kadar ülkede 22 bin 542 kişinin ölümüne neden oldu. Bugün itibarıyla açıklanan vaka sayısı ise 391 bin 112 olarak kaydedildi.