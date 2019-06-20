Son Dakika Haberleri: İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
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İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

46 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:32 Kaynak: AA
Devrim Muhafızları, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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