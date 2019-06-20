İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
1 saat önce
İran, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
İran
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:08
, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
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