Son Dakika Haberleri: İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika Ekonomi Haber

İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

1 saat önce

İran, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü, System.String[]
İran, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:08 
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]