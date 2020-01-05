İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı - Son Dakika
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İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya'yı kınadı.

İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya'yı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani'nin öldürülmesinde ABD'ye destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Tahran yönetiminin, ABD'nin Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak'taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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