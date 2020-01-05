İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı - Son Dakika

Tahran yönetiminin, ABD'nin Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak 'taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani'nin öldürülmesinde ABD'ye destek verdiği ifade edildi.

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