İran, ABD'ye karşı ne yapabilir? Elinde hangi kozlar var? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, ABD'ye karşı ne yapabilir? Elinde hangi kozlar var? - Son Dakika Dünya

İran, ABD'ye karşı ne yapabilir? Elinde hangi kozlar var?

7 saat önce

İran Devrim Muhafızları'nın Orta Doğu'daki kılıcı olarak isimlendirilen General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine İran yanıt verir mi? Verirse nereleri ve hangi kozları kullanır?

İran, ABD'ye karşı ne yapabilir? Elinde hangi kozlar var?, System.String[]

ABD ve İran yönetimlerinin General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası nasıl bir bilek güreşine gireceği merak konusu.


Süleymani ve Şii milis gücü Haşdi Şabi yöneticisi Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından İran'dan ABD'ye en üst düzeyde gelen 'intikam' yeminleri, Tahran'ın misillemede bulunmaya hazırlandığı yorumlarını beraberinde getiriyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:24 
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