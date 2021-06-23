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İran, ABD'yi "basındaki bağımsız sesleri susturmakla" suçladı - Son Dakika

İran, ABD'yi "basındaki bağımsız sesleri susturmakla" suçladı

23.06.2021 14:44
İran, ABD'yi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, aralarında İran devlet televizyonuna ait olanların da bulunduğu bazı internet sitelerine el koyan ABD'yi "bağımsız sesleri susturmakla" suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, aralarında İran devlet televizyonuna ait olanların da bulunduğu bazı internet sitelerine el koyan ABD'yi "bağımsız sesleri susturmakla" suçladı.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, ABD'nin İran devlet televizyonuna ait bazı internet sitelerine el koymasını "zorbalık ve yasa dışı" olarak nitelendirdi ve konunun hukuki açıdan takipçisi olacaklarını belirtti.

ABD'yi uluslararası düzeyde ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik sistematik adımlar atmakla eleştiren Hatibzade, "Bu adım, basın alanında bağımsız seslerin susturulma çabasıdır. ABD'nib çifte standartçı tutumu utanç vericidir. ABD'nin mevcut yönetimi önceki hükümetin yolunu aynen takip ediyor. Bunun sonucu, Washington için sadece kayıptır." ifadelerini kullandı.

ABD, İran merkezli bazı internet sitelerine el konulduğunu doğruladı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde, devlet televizyonuna ait İngilizce yayın yapan "Press TV" ve Arapça yayın yapan "Al Alam" ile Yemen'deki Husilere ait "Al Mesira" kanallarının internet sitelerinin domainlerine ABD tarafından el konulduğu ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından kullanılan 33 internet sitesine ve Ketaib Hizbullah tarafından yönetilen 3 internet sitesine "yaptırımları deldikleri" için el konulduğu belirtilmişti.

ABD Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC) 22 Ekim 2020'de IRTVU'yu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından yönetildiği için yaptırım listesine aldığına işaret edilen açıklamada, bu listedeki kurum ve kuruluşların internet sitesi ve domain hizmetlerinden, OFAC lisansı olmadıkça yararlanamayacağı kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca IRTVU'nun yaptırım listesine alınma nedeninin de ABD seçimlerine ilişkin yanlış bilgi yaymak olduğu anımsatılarak, el konulan 33 internet sitesinin domain adreslerinin OFAC onaylı olmadığı ifade edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, ABD'yi 'basındaki bağımsız sesleri susturmakla' suçladı - Son Dakika


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