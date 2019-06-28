Son Dakika Haberleri: İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti
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İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran hava sahasını casus uçağı ile ihlal etmesine ilişkin şikayetini Birleşmiş Milletler'e sunulduğunu duyurdu.

İran, ABD'yi BM'ye şikayet etti, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran hava sahasını casus uçağı ile ihlal etmesine ilişkin şikayetini Birleşmiş Milletler'e sunulduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hukuk ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Golam Hüseyin Dehgani, ABD'nin casus uçağı ile İran hava sahasını ihlal etmesine karşılık İran'ın ABD'yi Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet ettiğini söyledi. BM'ye gönderilen mektupta, İran hava sahasının tekrar ihlal edilmesi halinde, İran'ın kendi sınırlarını savunmak amacıyla her türlü karşılığı verebileceği belirtildi. ABD'nin düşürülen casus uçağının İran hava sahasını ihlal etmediği yönündeki açıklamalarını kanıtlayamayacağını söyleyen Dehgani, casus uçağının İran topraklarında düştüğünü hatırlattı. İran'ın Uluslararası Adalet Divanı'na ABD yaptırımlarına ilişkin şikayetini de değerlendiren Dehgani, ABD'nin İran'a yönelik ilaç ve yiyecek yaptırımlarından dolayı kınandığını söyledi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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