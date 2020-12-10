İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor - Son Dakika

İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor

10.12.2020 14:31
İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor, System.String[]

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için para transferi yapamadıklarını söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak için para transferi yapamadıklarını söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da katıldığı bir törende konuşan Nemeki, İran'ın Kovid-19 aşısı temin etme çabalarının ABD yönetimi tarafından engellendiğini belirtti.

Nemeki, "Korona aşısı için para transferi yapmak istiyoruz fakat tüm yolları kapattılar. Halkımızın üzerinde baskı oluşturdular ancak hala (salgın konusunda) dünyadaki zengin ülkelerin çoğundan daha iyi durumdayız." dedi.

İran, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve aşı temin etmesini zorlaştırıyor.

İran Güney Kore'de bloke edilen mali varlığıyla aşı almak istiyor

Tahran yönetimi, son olarak petrol ihracatından elde edilen ancak yaptırımlar nedeniyle Güney Kore bankalarında tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığını Kovid-19 aşısı alabilmek üzere kullanabilmek için Seul yönetimi ile anlaşmaya varmıştı. Aşı alınabilmesi için söz konusu miktarın dolara ya da avroya çevrilmesi gerekiyor. İran, bu durumda ABD bankalarına transfer edilmesi gereken parasının bloke edilebileceğinden endişe ediyor.

ABD 7 Ağustos 2018'de devreye soktuğu yaptırımlarla İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, ABD'yi Kovid-19 aşısı satın alma çabalarını engellemekle suçluyor - Son Dakika


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