İran, ABD'yi Nükleer Anlaşmaya Varılması İçin 'Aşırı Talepleri'ni Durdurmaya Çağırdı - Son Dakika
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İran, ABD'yi Nükleer Anlaşmaya Varılması İçin 'Aşırı Talepleri'ni Durdurmaya Çağırdı

22.07.2022 11:11
İran, ABD'yi Nükleer Anlaşmaya Varılması İçin 'Aşırı Talepleri'ni Durdurmaya Çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan (sağda) konuk Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi İran'ın başkenti Tahran'da karşılıyor, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: İran Dışişleri Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin nükleer müzakerelerde "baskı ve yaptırımlara koz olarak başvurmayı" bırakması gerektiğini ifade etti.

TAHRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'yi 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerinde anlaşmaya varılması için "aşırı talepleri"ni durdurmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İranlı bakan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer müzakerelerde "iyi, sağlam ve kalıcı" bir anlaşmaya varma kararlılığını yineledi.

Emir Abdullahiyan, Pazartesi gecesi AB'nin dış politika şefi Josep Borrell ile yaptığı bir başka telefon görüşmesinde, Beyaz Saray'ı nükleer müzakerelerde "baskı ve yaptırımlara koz olarak başvurmayı" bırakmaya çağırdı.

İran, ABD'yi Nükleer Anlaşmaya Varılması İçin 'Aşırı Talepleri'ni Durdurmaya Çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan (sağda) Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell ile İran'ın başkenti Tahran'da yaptıkları görüşmede el sıkışıyor, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: İran Dışişleri Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Hem Al Sani hem de Borrell, İran'ın nükleer müzakerelerde nihai bir anlaşmaya varma çabalarını anladıklarını kaydetti.

Resmi olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen nükleer anlaşmayı 2015 yılının Temmuz ayında dünya güçleriyle imzalayan İran, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını durdurmayı kabul etmişti. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılının Mayıs ayında Washington'u anlaşmadan çekerek Tahran'a tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamış, bu da İran'ın anlaşma kapsamındaki bazı taahhütlerinden vazgeçmesine neden olmuştu.

İran, ABD'yi Nükleer Anlaşmaya Varılması İçin 'Aşırı Talepleri'ni Durdurmaya Çağırdı

17 Aralık 2021'de çekilen fotoğraf, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) Ortak Komisyonu toplantısını gösteriyor. (Fotoğraf: Viyana'daki AB Delegasyonu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasını hedefleyen müzakereler 2021 yılının Nisan ayında Viyana'da başlamasına karşın Tahran ile Washington arasındaki siyasi farklılıklar nedeniyle bu sene Mart ayında askıya alınmıştı.

Müzakereler üç aylık aranın ardından Katar'ın başkenti Doha'da Haziran ayı sonunda yeniden başladı ancak geri kalan farklılıklar çözülemedi.

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Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, ABD'yi Nükleer Anlaşmaya Varılması İçin 'Aşırı Talepleri'ni Durdurmaya Çağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, ABD'yi Nükleer Anlaşmaya Varılması İçin 'Aşırı Talepleri'ni Durdurmaya Çağırdı - Son Dakika
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