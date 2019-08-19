Son Dakika Haberleri: İran ABD'yi petrol tankerine müdahale etmemesi için uyardı
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İran ABD'yi petrol tankerine müdahale etmemesi için uyardı

1 saat önce

İran, ABD yönetimini, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından 45 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılan petrol tankerine uluslararası sularda müdahale etmemesi için uyardı.

İran ABD'yi petrol tankerine müdahale etmemesi için uyardı, System.String[]
İran, ABD yönetimini, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından 45 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılan petrol tankerine uluslararası sularda müdahale etmemesi için uyardı.
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:44 
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