İran ABD'yi petrol tankerine müdahale etmemesi için uyardı
1 saat önce
İran, ABD yönetimini, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından 45 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılan petrol tankerine uluslararası sularda müdahale etmemesi için uyardı.
İran
, ABD yönetimini, İngiltere
'ye bağlı Cebelitarık
Özerk Yönetimi tarafından 45 gün alıkonulduktan sonra serbest bırakılan petrol tankerine uluslararası sularda müdahale etmemesi için uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:44
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