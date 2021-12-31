İran: ABD yönetimi Kasım Süleymani suikastında kesin şekilde uluslararası sorumluluğa sahip - Son Dakika

İran, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili hukuki sorumluluğun Beyaz Saray'da olduğunu ve suikastta rol alanların adalete teslim edilmesi için her türlü adımın atılacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin ikinci ölüm yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin İranlı generale yönelik suikastla "uluslararası hukuk ve ilkeleri çiğnediği" vurgulanarak, "Şüphesiz ABD'nin işlediği suç, dönemin ABD hükümeti tarafından planlanmış ve organize bir şekilde işlenen ve şu anda da Beyaz Saray'ın sorumluluğunda olan bir terör saldırısı örneğidir. Uluslararası ve hukuki kriterlere göre, ABD hükümeti suikastla ilgili kesin şekilde uluslararası sorumluluğa sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, bu terör suçunun tüm failleri, komutanları, yöneticileri ve müsebbipleri bu uluslararası suçtan sorumludur. Dışişleri Bakanlığı, en başından itibaren İran'ın diğer tüm ilgili kurumları ve yargı organları ile birlikte iş birliği içinde ve hukuki ilkelere dayalı olarak suçluları adalet önüne çıkarmak için bir dizi girişimde bulundu ve nihai sonuca ulaşılıncaya kadar da bu girişimlerini sürdürecektir."

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor. Son olarak dün Süleymani'nin kabrini ziyeret eden İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Fedevi, intikam sözünü yinelemişti.