İran Sağlık Bakanlığı, acil durum ekiplerinin Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım için teyakkuzda olduğunu bildirdi.



İran Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin talep etmesi halinde depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu. - TAHRAN