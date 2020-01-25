İran: "Acil durum ekipleri Türkiye'ye yardım için teyakkuzda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran: 'Acil durum ekipleri Türkiye'ye yardım için teyakkuzda' - Son Dakika

İran: "Acil durum ekipleri Türkiye'ye yardım için teyakkuzda"

6 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı, acil durum ekiplerinin Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım için teyakkuzda olduğunu bildirdi.

İran:

İran Sağlık Bakanlığı, acil durum ekiplerinin Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım için teyakkuzda olduğunu bildirdi.


İran Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin talep etmesi halinde depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu. - TAHRAN

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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