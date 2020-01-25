Son Dakika › Güncel › İran: 'Acil durum ekipleri Türkiye'ye yardım için teyakkuzda' - Son Dakika
İran: "Acil durum ekipleri Türkiye'ye yardım için teyakkuzda"
6 saat önce
İran Sağlık Bakanlığı, acil durum ekiplerinin Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım için teyakkuzda olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
İran Sağlık Bakanlığı, acil durum ekiplerinin Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere yardım için teyakkuzda olduğunu bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin talep etmesi halinde depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Son Dakika Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Buse Varol, ülkenin Elazığ için ağladığı günde kendi fotoğrafını paylaşınca tepki çekti Sosyal medya kullanıcıları, Acun Ilıcalı'ya "Yardım kampanyası başlat" çağrısında bulundu