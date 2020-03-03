İran Acil Durum Merkezi Başkanı da koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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İran Acil Durum Merkezi Başkanı da koronavirüse yakalandı

6 saat önce

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran Acil Durum Merkezi Başkanı da koronavirüse yakalandı, System.String[]

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Acil Durum Merkezi Başkanı Kolivend'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

İran'da 77 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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