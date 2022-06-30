İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi

Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran İstihbaratına çalışan 8 kişilik hücrenin 7'si adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetince 16 Haziran Perşembe günü bazı evlere ve Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında İran İstihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan 8 zanlının sorgusu tamamlandı. 7 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında savcılığa sevk edilirken, suikast timinin kilit isimleri arasında yer alan 1 şüphelinin emniyetteki çapraz sorgusuna devam edildiği öğrenildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yapılan ortak operasyonlarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suikatte kullanılacağı düşünülen 1 motosiklete de el konuldu.

Öte yandan İsrailli gruplara yönelik saldırı için Türkiye'ye gönderilen İran menşeli hücrenin, İstanbul'da tasarladığı 2 sansasyonel eylemin son anda engellendiği ortaya çıkarılmıştı. O hedefteki kilit isimlerden birinin İsrailli emekli başkonsolos Yosef L.S. ve beraberindeki yakını olduğu öğrenilmişti. - İSTANBUL