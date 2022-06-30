İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi

30.06.2022 00:59
İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi

Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran İstihbaratına çalışan 8 kişilik hücrenin 7'si adliyeye sevk edildi.

Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran İstihbaratına çalışan 8 kişilik hücrenin 7'si adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetince 16 Haziran Perşembe günü bazı evlere ve Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında İran İstihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan 8 zanlının sorgusu tamamlandı. 7 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında savcılığa sevk edilirken, suikast timinin kilit isimleri arasında yer alan 1 şüphelinin emniyetteki çapraz sorgusuna devam edildiği öğrenildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yapılan ortak operasyonlarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suikatte kullanılacağı düşünülen 1 motosiklete de el konuldu.

Öte yandan İsrailli gruplara yönelik saldırı için Türkiye'ye gönderilen İran menşeli hücrenin, İstanbul'da tasarladığı 2 sansasyonel eylemin son anda engellendiği ortaya çıkarılmıştı. O hedefteki kilit isimlerden birinin İsrailli emekli başkonsolos Yosef L.S. ve beraberindeki yakını olduğu öğrenilmişti. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı Son dakika haberi | İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı İranlı Bakan Abdollahian ile Görüşen Çavuşoğlu: 'Liderlerimiz Ticaret Hacmimizi 30 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi Koydu, Bunun Çok Gerisindeyiz' İranlı Bakan Abdollahian ile Görüşen Çavuşoğlu: 'Liderlerimiz Ticaret Hacmimizi 30 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi Koydu, Bunun Çok Gerisindeyiz'
Kaynak: İHA

Türkiye, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 07:59:22. #1.11#
SON DAKİKA: İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement