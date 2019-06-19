'İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz'
59 dakika önce
İran Petrol Bakanı Zengene,"Bugünkü şartlar İran-Irak savaşı döneminden daha ağır. Bugün bu işlem çok zor şekilde gerçekleştirilebiliyor.
İran
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:18
Petrol Bakanı Zengene
,"Bugünkü şartlar İran- Irak
savaşı döneminden daha ağır. Bugün bu işlem çok zor şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bugün İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz." dedi.
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