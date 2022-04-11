İran Afgan mülteci dalgasına karşı Taliban'ı uyardı - Son Dakika
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İran Afgan mülteci dalgasına karşı Taliban'ı uyardı

11.04.2022 13:53
İran Afgan mülteci dalgasına karşı Taliban'ı uyardı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afgan mülteciler konusunda Taliban yönetiminin sorumlu davranması gerektiğini belirterek, "İran'a mülteci dalgası devam edemez." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afgan mülteciler konusunda Taliban yönetiminin sorumlu davranması gerektiğini belirterek, "İran'a mülteci dalgası devam edemez." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD'nin tutumu nedeniyle nihai anlaşmaya varılamadığını söyleyen Hatibzade, "Bir anlaşmaya varıp varmayacağımızı bilmiyoruz çünkü ABD henüz bir anlaşmaya varma iradesini göstermedi." dedi.

Anlaşma için ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı" politikasının tüm bileşenlerini ortadan kaldırması gerektiğini belirten Hatibzade, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarıyla her konuda uzlaşma sağladıklarını ve Washington'un tutumunun müzakerelerin sonucunu belirleyeceğini dile getirdi.

Hatibzade, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele almasının ardından İran topraklarına giren Afgan mültecilerin sayısının arttığına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, "Afganistan yönetimi sorumlu davranmalıdır. İran'a mülteci akını devam edemez ve sorumluluk yalnızca İran'a bırakılamaz. Bizim kapasitemiz sınırlıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da Afgan mültecilere yönelik kötü muamele iddialarını reddeden Hatibzade, İran'ın uzun yıllardır milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi. İranlı yetkili, "Ne yazık ki bazıları bunları görmezden geliyor ve Afganistan'da İranofobi, İran'da da Afganistan korkusu oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek için Bağdat'ta yürüttüğü müzakerelere de değinen Hatibzade, bu konuda bir değişilik olmadığını, yeni müzakere tarihi belirlendiğinde kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.

"İran- Türkiye ilişkileri istikrarlıdır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda yapması beklenen Tahran ziyaretle ilgili soru üzerine Türkiye ile ilişkilerin önemini vurguladı.

Hatibzade, "İran-Türkiye ilişkileri istikrarlıdır ve son yüz yılda en güvenli ve en istikrarlı sınırlar iki ülke arasındaki sınırlardır. Sayın Erdoğan'ın ziyareti belirlenen vakitte yapılacaktır." diye konuştu.

Said Hatibzade, basın toplantısında ayrıca İsrail hakkında şu ifadeleri kullandı:

" Kudüs'teki işgal rejimiyle (İsrail) ilgili birkaç şey söylemek isterim. Kudüs işgalcisi rejimle ilgili yanlış hesap yapan ülkeler bunun sonuçlarına defalarca tanık oldular. Bu rejim güvensizliği, terörü, komployu götürmediği müddetçe hiçbir yere adım atmaz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Afgan mülteci dalgasına karşı Taliban'ı uyardı - Son Dakika


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