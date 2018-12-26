İran Afganistan'ın Bilgisi Dahilinde Taliban ile Görüşüyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran yönetiminin Taliban ile gerçekleştirdiği görüşmelerin Afganistan devletinin bilgisi dahilinde olduğunu ve bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran yönetiminin Taliban ile gerçekleştirdiği görüşmelerin Afganistan devletinin bilgisi dahilinde olduğunu ve bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti.



Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan temasları kapsamında başkent Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Müsteşarı Hamdullah Muhib ile bir araya gelen Şemhani, burada yaptığı açıklamada İran'ın Taliban ile yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Taliban ile görüşmelerinin Afganistan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirten Şemhani, söz konusu görüşmelerin Afganistan'ın güvenlik sorunlarına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını ve bunun devam edeceğini kaydetti.



Açıklamada ayrıca Şemhani'nin Kabil ziyareti kapsamında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya geleceği, görüşmede terör ve organize suçlara karşı sınırdaki iş birliği meselesinin ele alınacağı aktarıldı.

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