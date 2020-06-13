İran Afganistan'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdulgafur Lival, İran'a karşı yapılan eylemler nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve diğer şehirlerdeki diplomatik misyonlarına yönelik eylemler nedeniyle Lival'ın "bazı izahatlarda bulunması için" bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada Afganistan'daki bazı siyasi grupların İran karşıtı ve "İran ile Afganistan arasında iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmadıkları" iddia edilerek, bu akımların İran'ın Kabil Büyükelçiliğine ve ülkenin diğer şehirlerindeki diplomatik misyonlara yönelik saldırıda bulunduğu savunuldu.

İran'ın Afganistan Büyükelçisi Lival'a, "bu grupların eylemleri" nedeniyle endişelerini dile getirdiği ifade edildi.

Afgan basını ve yurt dışında faaliyet yürüten İran muhalifi medyada mayısta İran'a yasa dışı şekilde girmeye çalışan 50 Afgan'ın İran polisi tarafından nehire atıldığı ve 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de kaybolduğu iddia edildi. Ardından İran'ın Yezd kentinde içinde Afgan mültecilerin olduğu bir araca güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Konuyla ilgili Afganistan'ın başkenti Kabil ve bazı şehirlerde İran'ın diplomatik misyonlarına yönelik eylemler olmuştu. Afganistan Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da geçen hafta İran'ı eleştirerek konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacağını açıklamıştı.