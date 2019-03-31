İran-Afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
58 dakika önce
İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
İran
'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan
sınırındaki Rezevi Horasan
Eyaleti Sınır Komutanı Maşallah Can Nisar, Güney
Horasan emniyet güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 98 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.
Operasyon sırasında 943 kilogram afyon, 46 kilogram haşhaş ve farklı türlerde uyuşturucu yakaladıklarını belirten Nisar, kaçakçıların silahlarına da el koyduklarını ifade etti.
Nisar, uyuşturucuların transfer esnasında ele geçirildiğini, kaçakçıların ise sınırın Afganistan tarafına kaçtığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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