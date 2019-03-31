Son Dakika Haberleri: İran-Afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İran-Afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

58 dakika önce

İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran-Afganistan Sınırında 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
İran'ın güneydoğusunda uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan Eyaleti Sınır Komutanı Maşallah Can Nisar, Güney Horasan emniyet güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 98 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Operasyon sırasında 943 kilogram afyon, 46 kilogram haşhaş ve farklı türlerde uyuşturucu yakaladıklarını belirten Nisar, kaçakçıların silahlarına da el koyduklarını ifade etti.

Nisar, uyuşturucuların transfer esnasında ele geçirildiğini, kaçakçıların ise sınırın Afganistan tarafına kaçtığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Afganistan, İran, Güncel
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