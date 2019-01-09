Son Dakika Haberleri: İran Ajanı Eski İsrailli Bakana 11 Yıl Hapis

İran Ajanı Eski İsrailli Bakana 11 Yıl Hapis

1 saat önce

İsrailli eski bakana İran için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezası verildi.

İran Ajanı Eski İsrailli Bakana 11 Yıl Hapis, System.String[]
İsrailli eski bakana İran için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezası verildi.

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev, İran adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, 1992-1995 yıllarında Enerji Bakanı olarak da görev yapan eski milletvekili Segev hakkında "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla Haziran ayında dava açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Segev'in 2012 yılında İran'ın Nijerya'daki büyükelçiliğinde bazı İranlı yetkililerle bir araya geldiği, İran'a da iki kez ziyaret ederek bazı kişilerle görüştüğü aktarıldı. Segev'in İran ajanlarından şifreli iletişim sistemleri aldığı ve İran'a, İsrail'deki enerji sektörü, güvenlik alanları ile siyasi ve güvenlik kurumlarındaki yetkililere ilişkin bilgileri sağladığı ifade edildi. - TEL AVİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

İsrail, İran, 3. Sayfa
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