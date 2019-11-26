Son Dakika Haberleri: İran ajanı mı ? Mevlevi cinayetinde yeni detaylar
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İran ajanı mı ? Mevlevi cinayetinde yeni detaylar

6 saat önce

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi ile ilgili yürütülen soruşturmada şahsın ajan olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

İran ajanı mı ? Mevlevi cinayetinde yeni detaylar, System.String[]

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi ile ilgili yürütülen soruşturmada şahsın ajan olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Mevlevi'nin 3 ay önce Türkiye'ye geldiği ve bilgisayar programcılığıyla uğraştığı öğrenildi.

Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürürken tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden Mesut Mevlevi'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayeti soruşturan polis ekiplerinin şahısın İran eski istihbarat ajanı olduğu yönündeki iddialarını destekleyecek herhangi bir bilgiye ulaşamadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mesut Mevlevi'nin 3 ay önce Türkiye'ye geldiği, bilgisayar programcılığı ile uğraştığı belirtildi.

Mesut Mevlevi'ye ait bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altında olduğu belirtilirken, konu ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

(İHA)

Türkiye, Şişli, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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