Son Dakika Haberleri: İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı
Son Dakika Dünya İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.Ayrıca 7 Aralık öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi

İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı, System.String[]

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.


İstihbarat Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada 7 Aralık öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi.

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Aralık, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:43 
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