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İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı
6 saat önce
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.Ayrıca 7 Aralık öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.
İstihbarat Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada 7 Aralık öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:43
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