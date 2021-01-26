İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi - Son Dakika

İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi
26.01.2021 14:25
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gemiden detaylar Sahil güvenlik ekiplerinden detaylar İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesiyle Endonezya tarafından el konulan İran gemisi hakkında Cakarta hükümetinden ayrıntılı bilgi talep ettiklerini bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gemiden detaylar
Sahil güvenlik ekiplerinden detaylar İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesiyle Endonezya tarafından el konulan İran gemisi hakkında Cakarta hükümetinden ayrıntılı bilgi talep ettiklerini bildirdi. Endonezya Sahil Güvenlik Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankere, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından el konulduğu duyurulmuştu.
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