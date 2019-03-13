İran Alıkoyduğu Bae ve Mısır Vatandaşlarını Serbest Bıraktı

İran, Basra Körfezi'nde avlanırken kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla alıkoyduğu 7 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 2 Mısır vatandaşını BAE yetkililerine teslim etti.

İran, Basra Körfezi'nde avlanırken kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla alıkoyduğu 7 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 2 Mısır vatandaşını BAE yetkililerine teslim etti.



BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, ocak ayının sonundan bu yana İran'da tutulan 7 BAE ve 2 Mısır vatandaşı teslim alındı.



Haberde, teslim alma işleminin, BAE Sahil Güvenlik Birimi ile Dışişleri Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştiği kaydedildi.



İran ve BAE, Basra Körfezi'ndeki Tunb Adaları ve Ebu Musa adasının kontrolü konusunda yıllardır anlaşmazlık yaşıyor. BAE'nin İngiltere'den bağımsızlığını elde ettiği 1971 yılında, Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarında fiilen hakimiyeti ele geçiren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizler'in eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

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