Son Dakika Haberleri: İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı
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İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı

2 saat önce

İran, Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koyduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı.

İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı, System.String[]

İran, Hürmüzgan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle el koyduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı.

İran medyasındaki haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan tekne dün Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonuldu.

Teknenin BAE'ye doğru yol alırken Basra Körfezi'nde alıkonulduğu, içindeki 11 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Devrim Muhafızları, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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