İran, Almanya ve Fransa'yı "teröre destek" vermekle suçladı - Son Dakika

İran, Almanya ve Fransa'yı "teröre destek" vermekle suçladı

14.12.2020 09:41
İran, Almanya ve Fransa'yı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idamını kınayan açıklamalarına sert tepki göstererek, Almanya, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin teröre destek verdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avrupa Birliği (AB) ve Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idamını kınayan açıklamalarına sert tepki göstererek, Almanya, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin teröre destek verdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatibzade, Zem'in idamına gösterdikleri tepki nedeniyle bakanlığa çağrılan Almanya ve Fransa'nın Tahran büyükelçileri ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatibzade, büyükelçilere "Avrupa Birliği ve iki Avrupa ülkesinin bilinen terör unsurlarını destekleyen açıklamalarına" ve "bazı Avrupa ülkelerinin terör unsurlarına maddi ve manevi desteğine" dair Tahran yönetiminin şiddetli ve açık itirazının iletildiğini kaydetti.

İki ülke temsilcisine söz konusu "terörist gruplarının" İsrail ve batılı istihbarat servisleri ile bağlantı içerisinde olduğunu belirten Hatibzade, bu grupların İran aleyhine faaliyetler yürüttüğünün aktarıldığını ifade etti.

Hatibzade, Ruhullah Zem'in, Fransız istihbaratı ve Mossad ile yakın ilişki kurduğunu iddia ederek, "Hangi tanıma göre, bir gazeteci askeri bilgiler dahil olmak üzere hassas ulusal bilgileri kapsamlı bir şekilde toplar ve belirli ülkelerin istihbarat servislerinin kullanımına sunar?" diye konuştu.

Fransız yetkililerin Zem'in İran karşıtı faaliyetlerinden haberdar olduğunu savunan ve Avrupa ülkelerini terörizm konusunda çifte standartlı olmakla itham eden Hatibzade, "Bazı Avrupa ülkeleri yıllardır Halkın Münafıkları (Mücahitleri) Örgütü'nden (HMÖ) El-Ahvaziye Örgütü'ne kadar teröristlerin sığınağı olmuştur. Bu utanç onlara yeter." dedi.

Hatibzade, "Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa'nın İran halkından ve terör kurbanı ailelerden özür dilemek ve bu eylemlerdeki kendi paylarını kabul etmek yerine, suç unsurlarını desteklemeleri şiddetle kınanmaktadır. Bu nedenle ikiyüzlü açıklamaları İran hükümeti ve halkının nezdinde en düşük değere dahi sahip değildir." ifadelerini kullandı.

İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem'in cumartesi günü idam edilmesinin ardından AB ve Fransa olayı kınamıştı.

Bunun üzerine, Fransa ve AB'nin dönem başkanı Almanya'nın Tahran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Almanya ve Fransa'yı 'teröre destek' vermekle suçladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG liderliği Lille'e kaptırdı, Sakatlanan Neymar gözyaşlarıyla sahayı terk etti Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta maddi hasar var Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi Kısıtlamayı hiçe sayan sürücü, polise yapmadığını bırakmadı: Bana takıntısı var
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi Ermenistan'ın başı fena ağrıyacak! Sivil yerleşim yerlerine yönelik 11 saldırı belgelendi         
09:43
Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü         
09:27
Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı         
09:21
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar Kısıtlamayı delmek için buldukları yöntem pes dedirtti! Hastane ve kan merkezlerinden randevu alarak dışarı çıkıyorlar         
09:02
Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar Dolandırıcıların yeni tuzağı! Tapuda 'dublör' kullanıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar         
08:36
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 10:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, Almanya ve Fransa'yı "teröre destek" vermekle suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei