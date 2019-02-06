Son Dakika Haberleri: İran: "Amerikalılar Suriye'den Ayrılmalı"

İran: "Amerikalılar Suriye'den Ayrılmalı"

46 dakika önce

İran'da üst düzey makamların yaptığı açıklamada, Suriye'nin en büyük dış politika önceliği olduğu ve Amerikan birliklerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından planlandığı gibi geri çekilmeleri gerektiği kaydedildi.

İran:
İran'da üst düzey makamların yaptığı açıklamada, Suriye'nin en büyük dış politika önceliği olduğu ve Amerikan birliklerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından planlandığı gibi geri çekilmeleri gerektiği kaydedildi.

İran medyasında çıkan haberde, İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin kıdemli danışmanlarından Ali Akbar Velayati'nin, "Amerikalılar isteseler de istemeseler de Suriye'den ayrılmalı" dediği bildirildi.

Haberde, Velayati'nin, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin 14 Şubat'ta Soçi'de yapacağı toplantıdan önce müzakereler için Suriye Dışişleri Bakanı Walid El-Moualem'le, Tahran'da gerçekleştirdikleri görüşmede "Artık Suriye topraklarının yüzde 90'ı hükümetin kontrolünde ve geri kalanı Suriye ordusu tarafından serbest bırakılacak" dediği bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Moualem'e, Suriye'deki barışın bir öncelik olduğunu söylediğine yer verilen haberde, Ruhani'nin, "İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve dış politika hedeflerinden biri Suriye'nin istikrarı ve tam güvenliğidir" dediği kaydedildi.

Bununla birlikte, haberde İran Silahlı Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğamiral Mahmoud Mousavi'nin İran'ın karadan denize füzelerinin menzilini 300 kilometre (186 mil) ötesine çıkarmayı planladığı bilgisi yer aldı.

İran, ABD'nin muhalefetine ve Avrupa ülkelerinin endişelerine karşı, özellikle balistik füze programını genişletti. Tahran ise programın tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nden (AB) dün yapılan açıklamada ise, İran'ın balistik füze programını genişletmesi ve denenmesiyle ilgili ciddi bir endişe duyulduğu, İran'ı bölgede güvensizliği derinleştiren ve bölgeyi istikrarsızlaştıran bu girişimi durdurmaya çağrıldığı bildirildi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Suriye, İran, Politika
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