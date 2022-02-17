Üye Girişi
İran araştırmacısı Uygur'a göre BAE'ye saldırılar ve Körfez gerilimi artabilir - Son Dakika

İran araştırmacısı Uygur'a göre BAE'ye saldırılar ve Körfez gerilimi artabilir

17.02.2022 12:11

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Dr. Hakkı Uygur, başta Yemen'den Husi Ensarullah örgütü olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların gelecek dönemde İran'ın rahatlamasıyla birleşince bölgedeki krizin daha da şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirtti.

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Dr. Hakkı Uygur, başta Yemen'den Husi Ensarullah örgütü olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların gelecek dönemde İran'ın rahatlamasıyla birleşince bölgedeki krizin daha da şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Uygur, Arap Baharı'ndan bugüne Orta Doğu'daki gelişmelerin seyrini AA muhabirine değerlendirdi.

İran'ın bölgede güçlü bir aktör olduğunu ve özellikle Arap Baharı'ndan sonra varlığını Lübnan'dan Afganistan'a kadar artırdığını ifade eden Uygur, şöyle konuştu:

"Viyana'da yapılacak nükleer görüşmeler, İran'ın dış politikası için önemli. 2015'te Obama yönetimiyle İran arasında nükleer anlaşma imzalanmıştı ve 5+1 ülkeleri dediğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'nın bir tarafta, İran'ın diğer tarafta olduğu bir nükleer anlaşmaydı. Buna göre İran nükleer konusunda kısıtlamaya gidecek ABD yönetimi ve Birleşmiş Milletlerin uyguladığı yaptırımları kaldırılacaktı. ABD yönetiminin değişmesiyle anlaşmada bazı değişiklikler yapıldı. Trump, 2018'de anlaşmadan çıktı ve yeni yaptırımlar uygulamaya başladı."

"Bölgesel yayılma politikasını sürdürmek isteyecektir"

Uygur, Trump'ın maksimum baskı politikasının özellikle İran'ın petrol satışını engellemesi gibi birçok ekonomik yaptırımı kapsadığına işaret ederek, bu dönemdeki ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak kabul ettiğini dile getirdi.

İran'ın döviz işlemleri açısından çok büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Uygur, şöyle devam etti:

"Şimdi Biden geldi ve yönetiminin anlaşmaya geri dönmek istediğini görebiliyoruz. Bu bağlamda Viyana'daki görüşmeler devam ediyor ve çok büyük ihtimalle bu ay içinde ya da önümüzdeki ayın başında yeniden uzlaşmaya varılacak. Yapılması planlanan anlaşma çerçevesinde yeni durumlar ortaya çıkacak. Yeni bir 'nükleer anlaşma 2' dedikleri anlaşma imzalanacak. Peki bunun bölgeye ve Türkiye'ye sonuçları ne olacak, İran-Türkiye ilişkileri nasıl olur? Muhtemelen İran bu anlaşmadan elde edeceği maddi rahatlamayı, döviz gelirlerini, yine bölgedeki faaliyetlerini artırmak için kullanacak çünkü İran'ın bölgede geniş bir milis ağı var. Bunlar ciddi paralar gerektiren hareketler. Dolayısıyla son birkaç yılda sıkıntı yaşayan İran, elde edeceği rahatlıkla bölgesel yayılma politikasını sürdürmek isteyecektir."

"Basra Körfezi'ndeki askeri gerilim artabilir"

Trump'ın olmamasının bölgedeki bazı ülkeleri zor durumda bıraktığını söyleyen Uygur, şunları kaydetti:

"Trump'ın devrede olmaması, İsrail ile bölgedeki bazı ülkeler arasında yeniden şekillenmeye başlayan İbrahim Anlaşması, geleceği soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla Trump'ın olmaması bu ülkeleri zor durumda bırakıyor. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve belki Bahreyn, Suudi Arabistan buna katılabilir, bu görüşler var. Son dönemde başta Yemen'den Husi Ensarullah örgütü olmak üzere, BAE ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar önümüzdeki dönemde İran'ın rahatlamasıyla birleşince bölgedeki krizin daha da şiddetleneceğini öngörebiliriz. BAE'ye yönelik saldırılar ve Basra Körfezi'ndeki askeri gerilim artabilir."

Bölgenin önemli bir ülkesi olan Türkiye'nin, yaşanması muhtemel bu durumlardan etkilenebileceğini aktaran Uygur, bu tür olaylara karşı kayıtsız kalınamayacağını ifade etti.

Türkiye'nin bölgesel gelişmelere göre tavrını belirleyeceğini vurgulayan Uygur, "Türkiye'nin olaylara dışarıdan bakma lüksü yok. Türkiye bölgesel gelişmelere göre tavrını belirleyecek diye düşünüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımızın BAE'ye yaptığı ziyaret ve çıkacak sonuçlar çok önemli. Suudi Arabistan ve İran'a yapılması planlanan ziyaretlerden çıkacak sonuçlar çok önemli. Bütün bunlar bölgedeki gelişmelerin Viyana sonrası yeniden şekilleneceğini, yeniden dengelerle ayarlama yapılacağını gösteriyor. Türkiye muhtemelen buna uygun bir pozisyon alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran araştırmacısı Uygur'a göre BAE'ye saldırılar ve Körfez gerilimi artabilir
İran araştırmacısı Uygur'a göre BAE'ye saldırılar ve Körfez gerilimi artabilir
İran araştırmacısı Uygur'a göre BAE'ye saldırılar ve Körfez gerilimi artabilir

YORUMLAR
500

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Uygur, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran araştırmacısı Uygur'a göre BAE'ye saldırılar ve Körfez gerilimi artabilir - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
11:58 Sıla, köyünde toprağa veriliyor! İmam nikahlı eşi öldürmüştü!
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: İran araştırmacısı Uygur'a göre BAE'ye saldırılar ve Körfez gerilimi artabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement