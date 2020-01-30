İran artçı depremlerle sarsıldı - Son Dakika
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İran artçı depremlerle sarsıldı

7 saat önce

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde dün akşam saatlerindeki 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 2 artçı deprem daha meydana geldi.

İran artçı depremlerle sarsıldı, System.String[]

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde dün akşam saatlerindeki 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 2 artçı deprem daha meydana geldi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde dün merkez üssü Uşnu şehri olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel saat ile 21: 37'de gerçekleşen depremin merkez üssünün İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Uşnu şehri olduğu ve yerin 10 km derinliğinde meydana geldiği belirtilirken, deprem Urumiye başta olmak üzere Tebriz, Nekede, Mehabad, Piranşehr ve Uşnu şehirlerinde hissedilmişti. . Depremde bazı evlerin hasar gördüğü belirlenirken, can kaybına ilişkin bir bilgi verilmemişti.

Depremin ardından Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin paylaştığı verilerde depremin ardından Batı Azerbaycan Eyaletinde 3.4 ve 3.3 şiddetinde 2 artçı depremin de meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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