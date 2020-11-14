İran asıllı ABD'li akademisyen, tatil için geldiği Bolu'da kaza yaptı - Son Dakika

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde University of California'da akademisyen olan ve Bolu'ya tatil için gelen Mehdi Zolfaghari'nin kullandığı kiralık otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki İran uyruklu Daniel Bagirbu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bolu- Seben yolunda meydana geldi. İran'dan Tayland'a iltica etikten sonra 2013 yılında sığınma talebi onaylanınca ABD vatandaşlığına geçen Mehdi Zolfaghari, Kaliforniya eyaletinden tatil için Türkiye'ye geldi. Mehdi Zolfaghari'nin kullandığı 34 CYP 175 plakalı kiralık otomobil, Bolu'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Zolfaghari kazada yara almazken, yanındaki İran uyruklu arkadaşı Daniel Bagirbu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Daniel Bagirbu ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bagirbu'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.