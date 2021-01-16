İran askeri tatbikatta Hint Okyanusu'ndaki temsili hedeflere uzun menzilli balistik füzeler fırlattı - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün başlattığı füze tatbikatı kapsamında Hint Okyanusu'nda 1800 kilometre uzaklıktaki temsili hedeflere uzun menzilli balistik füzeler fırlattı.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin merkezindeki Kevir Çölü'nde "Büyük Peygamber 15" adı verilen tatbikat kapsamında uzun menzilli Siccil, İmad ve Kadir balistik füzeleri test edildi.

Tatbikat kapsamında ateşlenen füzelerin 1800 kilometre ötedeki Hint Okyanusu'ndaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, herhangi bir saldırı niyeti taşımadıklarını ancak ülkeye yönelik düşmanca girişimlere en kısa sürede yanıt vereceklerini söyledi.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ise ülkeye yönelik muhtemel bir saldırı esnasında uzun menzilli balistik füzeleri kullanacaklarını belirterek, "Bu 1800 kilometre menzile sahip balistik füzelerle okyanustaki hareketli hedefleri vurabiliriz." dedi.

İran, ABD ve İsrail ile gerginliğin yüksek olduğu son günlerde art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce İHA ile saldırı tatbikatı düzenlenmişti. İran ordusu, 13 Ocak'ta da Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nu kapsayan geniş bir bölgede donanmaya bağlı savaş gemileri, denizaltılar ve füzelerle manevralar gerçekleştirmişti. Tatbikat kapsamında çeşitli menzile sahip füze ve torpidolar denenmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da dün ülkenin merkezindeki Kevir Çölü'nde füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı tatbikat başlatmıştı.

Sürdürdüğü balistik füze programı konusunda ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerle sorun yaşayan Tahran yönetimi, füze faaliyetlerinin kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir müzakerede bulunmayacağını duyurmuştu.