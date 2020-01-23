İran, Asya Futbol Konfederasyonu ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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İran, Asya Futbol Konfederasyonu ile anlaşmaya vardı

24 dakika önce

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile İran'ın Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 futbol kulübü arasında varılan anlaşmayla İran ekipleri ilk tur grup maçlarını deplasmanda oynayacak.

İran, Asya Futbol Konfederasyonu ile anlaşmaya vardı, System.String[]

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile İran'ın Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 futbol kulübü arasında varılan anlaşmayla İran ekipleri ilk tur grup maçlarını deplasmanda oynayacak.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, AFC Genel Sekreteri Windsor John ile Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılan İran takımlarının temsilcileri, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

AFC'nin, İran ekipleri Persepolis, Sepahan, İstiklal ve Şehr Khodro'nun iç sahada oynayacakları müsabakaları "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynatma kararına karşılık müsabakalara çıkmayacaklarını açıklayan İran kulüpleri görüşmeler sonucunda AFC ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, İran ekiplerinin şubat ve mart aylarında oynayacağı ilk üç müsabaka deplasmanda, sonraki üç karşılaşma ise İran'da yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Persepolis Başkanı Muhammed Hasan Ensari Ferd, "İran takımlarının Asya Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki müsabakalarda ev sahipliği yapması kesinleşti." dedi.

İstiklal ve Şehr Khodro'nun cumartesi günü oynayacakları ön eleme maçlarını ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) oynamayı kabul ettiği belirtildi.

AFC, geçen hafta Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı maçların "güvenlik" nedeniyle tarafsız sahada oynanmasına karar vermişti.

İran Futbol Federasyonu (FFIRI) Başkan Vekili Haydar Baharvend, şampiyonada ev sahipliğinin İran'ın hakkı olduğunu ve müsabakaları üçüncü ülkelerde oynatma kararından geri dönülmemesi halinde İran ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'nden çekileceğini açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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