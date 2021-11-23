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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz" - Son Dakika

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz"

23.11.2021 15:17

- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz" İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile düzenlediği basın toplantısında, "Nükleer faaliyetimize normal akışında devam...

- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz"

TAHRAN - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile düzenlediği basın toplantısında, "Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, başkent Tahran'da İran'ı ziyaret eden UAEA Başkanı Rafael Grossi ile ortak basın toplantısı düzenledi. İslami, "Sayın Grossi görüşmemizde bir çok kez İran nükleer faaliyetinde herhangi bir yanlış bulguya rastlamadıklarını belirttiler. Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz" dedi. Grossi ile görüşmenin olumlu geçtiğini belirten İslami, "Düşmanlarımız tarafından ortaya atılan bazı iddialar vardı. Görüşmemizde bu iddialara da cevap verdik. Ajans ile aramızda geçmişte kalan konu başlıklarını da sonlandıracağız" ifadesini kullandı.

"İşbirliğimiz teknik düzeyde devam etmeli"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın farklı ülkelerin siyasi yönlendirmelerinden etkilenmemesi gerektiğini belirten İslami, "Ajans ile işbirliğimiz teknik düzeyde devam etmeli. Siyasi yönlendirmelerin etkisinde kalınmamalı" dedi. İslami, "Nükleer faaliyetlerimize azimle devam edeceğiz. Nükleer enerji teknolojisinden en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Ajanstan isteğimiz bu doğrultuda bize yardımcı olması" ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise İran'a gerçekleştirdiği son ziyarete işaret ederek, "Bu ziyaretimde Tahran'a yeniden gelmeyi ve aldığımız kararları kontrol etmeyi kararlaştırmıştık. Sayın İslami ile yaptığımız görüşmede şeffaf bir şekilde ortak noktalarda görüşmeyi ve işbirliğini artırmayı ele aldık" dedi.

İran nükleer faaliyetlerinin yeniden tanımlanması gerektiğine işaret eden Grossi, "İran'ın nükleer faaliyetlerinde dünyada artan iklim değişikliği krizini de hesaba katmalıyız. Nükleer faaliyetin tanımı buna bağlı olarak yapılmalı ve temiz enerji konusunda yardımcı olunmalı" ifadesini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz

Nükleer, Enerji, Tahran, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: 'Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: "Nükleer faaliyetimize normal akışında devam edeceğiz" - Son Dakika
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