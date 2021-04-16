İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, saatte yüzde 60 saflıkta 9 gram uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı - Son Dakika

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkesinin saatte yüzde 60 saflıkta 9 gram uranyum zenginleştirdiğini bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Salihi, İran ve küresel güçler arasında gerginlik konusu olan ülkesinin uranyum zenginleştirme çalışmaları ile ilgili yeni gelişmeleri duyurdu.

Her oranda uranyum zenginleştirme imkanına sahip olduklarını aktaran Salihi, "Cuma günü 00.40 sularında yüzde 60 saflıkta uranyum ürünlerini elde etmeye başladık. Şu anda aldığımız ürün saatte 9 gram civarında." ifadelerini kullandı.

Söz konusu miktarın 5-6 grama düşürülmesi için çalışmaların yapıldığını kaydeden Salihi, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye ek olarak yüzde 20 saflıkta da üretimin durmadan devam ettiğini belirtti.

Salihi, tarafların nükleer anlaşmaya dönmesi için yürütülen müzakereler nedeniyle başlangıçta uranyum çalışmalarında ihtiyatlı olduklarını ancak Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırı sonrası söz konusu çalışmaların hızlandırıldığını aktardı.

İranlı yetkili, terör eylemi olarak açıklanan Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırı sonrası tesiste uranyum zenginleştirme çalışmalarının aksamadığını sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben bir mektup yazarak, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını bildirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştireceğini duyuran İran'ı, "diplomatik süreci daha fazla karmaşıklaştırmamaya" çağırmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantılarda ele alıyor.