İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip - Son Dakika Dünya

İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip

6 saat önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Aşgar Zarean, internet üzerinden yayımlanan raporda Tahran'ın isteyebileceği her türlü uranyum zenginleştirme oranına ulaşabileceklerini açıkladı

İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip, System.String[]

Nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini ocak başında geri alan İran istediği miktarda uranyumu zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.


İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Aşgar Zarean, internet üzerinden yayımlanan raporda Tahran'ın isteyebileceği her türlü orana ulaşabileceklerini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Ankara Ticaret Odası, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu
Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Çin'in Hubey eyaletinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 39'a çıktı Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 06:04:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]