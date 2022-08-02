İran'dan "yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı" açıklaması - Son Dakika
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İran'dan "yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı" açıklaması

02.08.2022 00:01
İran'dan "yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı" açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi yüzlerce gelişmiş ve yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılması ve bunlara gaz enjekte edilmesi emrinin verildiğini duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi yüzlerce gelişmiş ve yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılması ve bunlara gaz enjekte edilmesi emrinin verildiğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, ülkenin nükleer enerji çalışmalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüzlerce IR1 ve IR6 gelişmiş ve yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılması ve gaz enjekte edilmesi emrinin verildiğini belirten Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının da bu konuda bilgilendirildiğini ifade etti.

Kemalvendi, bu adımın, yaptırımların kaldırılması, İran'ın çıkarlarının korunması ve ülkenin ihtiyaç seviyesi olan 190 bin SU'luk zenginleştirme seviyesine ulaşılması için, İran'da çıkarılan "Stratejik Eylem Yasası"nın uygulanması doğrultusunda atıldığını ileri sürdü.

Kemalvendi, 500 adet IR6 santrifüjün devreye alınmasının 10 ila 15 gün sürdüğünü kaydetti.

Nükleer çalışmaları nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik yürütülen ve bir süre ara verilen Viyana görüşmelerinin yeniden canlandırılmasının gündeme geldiği bir dönemde bu açıklamanın yapılması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan 'yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan "yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı" açıklaması - Son Dakika
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