Son Dakika Haberleri: İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor
Son Dakika Politika Haber

İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor

1 saat önce

İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, İran'ın 4 Kasım tarihinde Avrasya Ekonomik Birliğine üye olacağını söyledi.

İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor, System.String[]

İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, İran'ın 4 Kasım tarihinde Avrasya Ekonomik Birliğine üye olacağını söyledi.


İran'da devlet radyosuna konuşan İran İhracat Konfederasyonu üyesi Murtaza Miri, Avrasya ülkeleri ile bir çok kültürel ve siyasi ortaklıklarının olduğunu vurgulayarak, "Bu ortak birliktelik aynı zamanda ülkeler arasında barışı da sağlayabilir" dedi.


İran'ın 4 Kasım tarihinde Avrasya Ekonomik Birliğine üye olacağını söyleyen Murtaza Miri, bu üyelikle birlikte 502 adet ürünün gümrük vergisi olmadan ihraç edileceğini belirtti.


Avrasya Ekonomik Birliğine üyeliğin gerçekleşmesiyle birlikte ülke içerisinde özel sektörün ayrıca önem kazanacağını söyleyen Miri, üyelik sürecinde özel sektörden istifade edilmediğini belirterek, "Geçmiş tecrübelerimiz bize özel sektörden istifade etmediğimizde istediğimiz hedeflere ulaşamadığımızı göstermekte" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Avrasya, İhracat, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, Avrasya Ekonomik Birliğine üye oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]