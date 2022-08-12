İran, AB'nin nükleer anlaşmayı canlandırmak için sunduğu yeni önerisini kabul edebileceğini duyurdu - Son Dakika
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İran, AB'nin nükleer anlaşmayı canlandırmak için sunduğu yeni önerisini kabul edebileceğini duyurdu

12.08.2022 15:03
İran, AB'nin nükleer anlaşmayı canlandırmak için sunduğu yeni önerisini kabul edebileceğini duyurdu

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için sunduğu ve İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasını kapatmayı amaçlayan öneriyi kabul edebileceğini açıkladı.

İran, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için sunduğu ve İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmasını kapatmayı amaçlayan öneriyi kabul edebileceğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı diplomat, AB tarafından sunulan önerilerin değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi.

İranlı diplomat, "Avrupa'nın önerileri, İran'a güvenlik meseleleriyle ilgili siyasi iddialar, yaptırımlar ve garantiler de dahil olmak üzere çeşitli konularda güvence sağlarsa kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor.

Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor. İran ayrıca nihai anlaşma için nükleer programıyla ilgili uluslararası "siyasi soruşturmaların" kapatılmasını istiyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.

Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını ilan etmişti.

Taraflar, müzakerelere yeniden başlamak için 4 Ağustos'ta yeniden Viyana'da toplanmış ve taraflar 4 gün süren görüşmelerde az da olsa ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Son olarak ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, dün ismi açıklanmayan Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberde, AB'nin, görüşmelerdeki tıkanıklığı aşmak için İran'ın geçmişteki nükleer faaliyetlerine ilişkin BM soruşturmasını kapatmayı amaçlayan bir öneriyi Tahran'a sunduğunu yazmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, AB'nin nükleer anlaşmayı canlandırmak için sunduğu yeni önerisini kabul edebileceğini duyurdu - Son Dakika

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