İran, Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım çağrısına "uygun ve orantılı" karşılık vereceğini duyurdu

İran, Mahsa Emini'nin ölümü ve sonrasında ülkede başlayan protestolarla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun sorumlulara yönelik yaptırım çağrısı yaptığı kararını "değersiz" olarak niteleyerek, mütekabiliyet esası çerçevesinde uygun karşılığın verileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun İran'a yaptırım çağrısında bulunduğu kararını değerlendirdi.

Kararı, "İran'ın iç işlerine müdahale" olarak nitelendiren Kenani, "Bu karar İran'a karşı tek taraflı ve temelsiz önyargılar içeriyor. Bu nedenle temelden reddedilmiştir ve değersizdir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, şunları kaydetti:

"İran, karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde tüm taraflarla ikili etkileşime hazırdır ancak baskı uygulama veya kısıtlayıcı tedbirlere başvurma girişimlerine kararlılıkla karşı çıkmıştır. İran bu girişimlere karşılıklı ve orantılı yanıt verecektir."

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda dün İran'daki olaylarla ilgili bir karar tasarısı kabul edilmişti. Buna göre, İran'dan Emini'nin ölümüyle ilgili tarafsız soruşturma ve protestocuların serbest bırakılması istenirken Avrupa Birliği yönetimine de Emini'nin ölümünden mesul kişilere yaptırım uygulaması çağrısında bulunulmuştu.

Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonraki ölümü ve protestolar

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre ise gösterilerde en az 154 kişi yaşamını yitirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, önceki gün İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa ülkelerinin İran'daki olaylarla ilgili tutumundan memnun olmadıklarını belirterek, "Avrupa Birliği, çifte standarda dayalı, aceleci ve düşüncesiz bir adım atmayı planlıyorsa İran'ın karşılıklı ve etkili hamlesini beklemelidir." ifadelerini kullanmıştı.