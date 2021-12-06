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Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da - Son Dakika

Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da

06.12.2021 16:28

Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan 3 Avrupa ülkesinin Viyana'daki nükleer müzakerelerde "uygulanabilir bir fikir sunmadığını" söyledi.

Abdullahiyan, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran heyetinin Viyana'daki nükleer müzakerelerde karşı tarafa sunduğu 2 taslak metnin nükleer anlaşma çerçevesinde olduğunu savunan Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"İran nükleer anlaşmada olmayan hiçbir talepte bulunmamıştır. Bazı Batılı taraflar İran'ın maksimum taleplerde bulunduğunu iddia ediyor. Taleplerimiz nükleer anlaşma ile tam olarak uyumludur. Üç Avrupa ülkesinin, müzakerelerin ilerlemesi için ciddi pratik bir inisiyatifi ve iradesi olmamıştır. Üç Avrupa ülkesi, şu ana kadar uygulanabilir bir fikir sunmadı."

Rusya ve Çin'in kendilerine destek verdiğini ancak söz konusu Avrupa ülkelerinin şu ana kadar pratik bir fikir sunmadığını dile getiren Abdullahiyan, şöyle konuştu:

"Avrupalılara 'Siz nükleer faaliyetlerimizden endişelisiniz, biz de nükleer anlaşmadaki taahhütlerinize dair kaygı duyuyoruz' dedim. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, koordinasyon kurmadan, genelin ve özellikle de İran heyetinin görüşünü almadan görüşmeden bir mesaj gönderdi ve müzakereler Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın çabasıyla devam etti."

Müzakereler esnasında bazı basın organları ve lobilerin "İran'ın bir yandan müzakerelerde bulunurken diğer yandan yüzde 90 zenginleştirilmiş uranyum üretmeye başladığını yaymaya çalıştığını" söyleyen Abdullahiyan, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de kendisiyle yaptığım görüşmede bu konudaki endişesini dile getirdi. Ben de kendisine İran'ın yüzde 20 ve daha fazlasını ürettiğini ve bunu şeffaf bir şekilde ilan ettiğini aktardım. İran'ın uranyumu yüzde 90 zenginleştirdiğiyle ilgili haberlerin yalan olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da
Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de Esed rejimi Dışişleri Bakanı Mikdad, İran'da - Son Dakika


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