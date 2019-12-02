Son Dakika Haberleri: 'İran-Avrupa' uyuşturucu hattına Türk polisinden ağır darbe
Son Dakika 3. Sayfa 'İran-Avrupa' uyuşturucu hattına Türk polisinden ağır darbe - Son Dakika

'İran-Avrupa' uyuşturucu hattına Türk polisinden ağır darbe

6 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasında, Nevşehir ilinde durdurulan bir tır içerisinde İran'dan alınıp Avrupa ülkelerine gönderileceği tespit edilen 165 kilogram...

'İran-Avrupa' uyuşturucu hattına Türk polisinden ağır darbe, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasında, Nevşehir ilinde durdurulan bir tır içerisinde İran'dan alınıp Avrupa ülkelerine gönderileceği tespit edilen 165 kilogram sıvı (likit) eroin maddesi ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Edirne, İstanbul ve Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin müşterek olarak yürüttükleri çalışmalarda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır aracı Nevşehir ilinde durduruldu. Söz konusu tırda yapılan aramada 165 kilogram sıvı (likit) eroin maddesi ele geçirildi. Nevşehir ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları düşünülen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Soruşturma kapsamında, Edirne iline 5 şüpheli şahıs, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin nezaretinde, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne, Avrupa, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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