İran, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerinde sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Reisi, İran'ın bütün ülkelerin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasını desteklediğini ifade ederek, uluslararası sınırlar dahil olmak üzere bölgenin jeopolitiğinin korunması, ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı gösterilmesi ve bölgeler arasındaki iletişim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İran ile Ermenistan arasında enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin genişletilmesi gerektiğini dile getiren Reisi, "Bu iş birliği, bölgede barış, istikrar ile ekonomik ve ticari refahı güçlendirecektir." dedi.

Ülkesinin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinde sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyleyen Reisi, "Bu alanda geri kalan konuların uluslararası hukuk ilkelerine, iki ülkenin egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü ile Kafkasya bölgesindeki tüm halkların güvenliğine uygun olarak barışçıl ve saygılı bir şekilde çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın, bölgedeki sorunların ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde bölgedeki tüm ülkelerin iş birliği ile çözülmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Reisi, İsrail'in bölgedeki etkisinin ise önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise İran'ın "bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasındaki ilkeli tutumunu takdir ettiklerini ve bu ülkenin bölgedeki rolünün önemli ve etkili olduğunu" ifade etti.

İran ile siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Paşinyan, "İki ülke arasında ekonomik iş birliği için ortak komisyon toplantılarının devamı, ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde kesinlikle etkili olacaktır." dedi.

Azerbaycan ile ülkesi arasında devam eden müzakere sürecine ilişkin Reisi'ye bilgi veren Paşinyan, 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun Tahran'da düzenlenmesini de memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.