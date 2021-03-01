İran, Azerbaycan'ın "tekfirci grupların" Karabağ'da olmadığına dair kendilerine güvence verdiğini öne sürdü - Son Dakika

İran, Azerbaycan'ın "tekfirci grupların" Karabağ'da olmadığına dair kendilerine güvence verdiğini öne sürdü

01.03.2021 18:55
İran, Azerbaycan'ın

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "tekfirci grupların" Dağlık Karabağ'da bulunduğu iddialarıyla ilgili, Azerbaycan yönetiminin kendilerine güvence verdiğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "tekfirci grupların" Dağlık Karabağ'da bulunduğu iddialarıyla ilgili, Azerbaycan yönetiminin kendilerine güvence verdiğini ileri sürdü.

Kum'daki ilim havzaları tarafından düzenlenen Karabağ konferansına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov, din adamları ile siyasetçiler katıldı.

Konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, "tekfirci grupların" Karabağ'da bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak, "Tekfirci grupların Karabağ'da bulunduğuyla ilgili bir endişe var. Azerbaycanlı yetkililer, bu grupların Azerbaycan halkı ve makamları nezdinde hiçbir yerinin olmadığı konusunda güvence verdi." ifadelerini kullandı.

Muhsin Rızayi, yaptığı konuşmada İran'ın Azerbaycan ve Karabağ'ı desteklediğini belirterek, "Maalesef Ermenistan, Karabağ'daki Ermenileri savunma bahanesiyle bu bölgeye saldırdı. Daha sonra Ermenistan'ı bu saldırı için tahrik edenler onu yalnız bıraktı." dedi.

İran'ın Karabağ'daki ateşkeste yer almamasını üzüntü verici olarak değerlendiren Rizayi, İran Dışişleri Bakanlığını bu noktadaki politikalar nedeniyle eleştirdi.

Devrim Muhafızları, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Azerbaycan'ın 'tekfirci grupların' Karabağ'da olmadığına dair kendilerine güvence verdiğini öne sürdü - Son Dakika


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