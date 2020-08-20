İran, BAE'ye ait bir gemiye el koyduğunu duyurdu - Son Dakika

İran, BAE'ye ait bir gemiye el koyduğunu duyurdu
İran, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir gemiye el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.
İran, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir gemiye el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:28
Kaynak: İHA
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