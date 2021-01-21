İran, Bağdat'ta gerçekleşen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, terör örgütlerinin Irak'ta tekrar nefes almaya çalıştığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağdat'ta onlarca insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz" dedi. Hatipzade, Bağdat'taki saldırıda hayatını kaybedenler olduğu için üzgün olduklarını belirterek, "Terör örgütleri Irak'ta tekrar nefes almaya çalışıyor. Irak'ın istikrar ve güvenliğini bozarak yabancı güçlere bölgeye yerleşmeleri için bahane vermek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'ın Bağdat hükümetinin terör ile mücadelesine her zaman destek olduğunu ve ülkesinde istikrar ve güvenliği sağlayana kadar destek olmaya devam edeceklerini belirten Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti geçmişte olduğu gibi bugün de Bağdat hükümetinin terör ile mücadelesine destek vermeye hazırdır" dedi.

Öte yandan Bağdat'ın kent merkezinde çifte intihar saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

(İHA)