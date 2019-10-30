İran bağlantılı 21 kurum ve 4 kişi, ABD ve Körfez'in terör listesinde

ABD ve Suudi Arabistan'ın eş başkanı olduğu Terör Finansmanı Hedefleme Merkezi (TFTC), İran bağlantılı 21 kurum ve 4 kişiyi terör listesine dahil etti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, ABD ve Körfez ülkelerinden oluşan TFTC, "İran Devrim Muhafızları ve Lübnan'daki Hizbullah'ın terör faaliyetlerini destekledikleri" gerekçesiyle 21 kurum ve bankanın yanı sıra 4 kişiyi terör listesine aldı.

Söz konusu kurum ve kişilerin tüm mal varlıklarının dondurulacağı ve bunlarla doğrudan veya dolaylı işlem yapılmasının yasaklanacağı belirtildi.

Haberde, merkezin üyeleri arasında koordineli bir şekilde gerçekleştirilecek olan bu uygulamanın "İran'ın bölgenin istikrarını baltalama gücünü kaybetmesi yönünde atılan önemli bir adım" olacağı ifade edildi.

Al Arabiya'nın haberinde, terör listesine alınan bazı kurum ve şahısların isimleri şöyle sıralandı:

İran Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü "Besic", "Besic Yardımlaşma Kurumu", "Mehr Bank" ve "Millet Bank"ın yanı sıra İran Devrim Muhafızları, Kudüs Gücü ve Hizbullah bağlantılı ve Irak doğumlu Şibl Muhsin ez-Zeydi, Hizbullah bağlantılı Lübnan doğumlu Yusuf Haşim, Hizbullah bağlantılı Kuveyt doğumlu Muhammed Abdulhadi Ferhat.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 21 kurum ve 4 kişiyle ilgili kararın, terörle mücadele ve Birleşmiş Milletler Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde alındığı kaydedildi.

TFTC'nin dördüncü ortak yaptırım kararı

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu TFTC, Mayıs 2017'de kurulmuştu.

Bu, merkezin kuruluşundan bu yana aldığı dördüncü ortak yaptırım kararı oldu.