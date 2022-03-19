İran bağlantılı internet korsanları Mossad Başkanı'nın yeni bilgilerini paylaştı - Son Dakika
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İran bağlantılı internet korsanları Mossad Başkanı'nın yeni bilgilerini paylaştı

19.03.2022 16:44
İran bağlantılı internet korsanları Mossad Başkanı'nın yeni bilgilerini paylaştı

İran bağlantılı olduğu ifade edilen Open Hands (Açık Eller) hacker grubu, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'ya ait vergi formlarını ve yeni kişisel bilgileri yayımladı.

İran bağlantılı olduğu ifade edilen Open Hands (Açık Eller) hacker grubu, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea'ya ait vergi formlarını ve yeni kişisel bilgileri yayımladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre güvenlik birimleri, eşinin telefonu üzerinden Barnea'nın bilgilerine ulaşılması üzerine bir araştırma ekibi kurdu.

İlk bulgulara göre, İran bağlantılı olduğu ifade edilen internet korsanlarının, bir e-mail sağlayıcı sistemine sızdıkları bu şekilde Barnea'nın eşinin e-mailindeki bilgileri ele geçirdikleri aktarıldı.

İnternet korsanlarının, Barnea'ya ait daha fazla bilgiyi paylaşabileceği ifade edildi.

İsrail Başbakanı, bilgilerin eski olduğunu söylemişti

Yediot Ahranot gazetesi, söz konusu korsan grubun 17 Mart'ta sızdırdığı bilgilerin eski olduğu yönünde Başbakan Naftali Bennett'in ofisinin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, ofisin "verilerin eski olduğu" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, yeni paylaşılan bilgilerdeki bazı tarihlerin 2021'i gösterdiğine dikkati çekti.

Açık Eller isimli hacker grubu, Mossad Başkanı David Barnea'nın telefonuna sızdığını öne sürerek, Barnea'nın evinin uydu fotoğrafı, uçak biletleri, banka ve kimlik bilgileri olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayımlamıştı.

Barnea, Haziran 2021'de Mossad Başkanlığına getirilmişti.

İsrail'de İran'a atfedilen siber saldırılar arttı

İsrail'de 14 Mart Pazartesi günü, Başbakanlık resmi internet sitesinin yanı sıra İçişleri, Sağlık, Adalet ve Sosyal İşler bakanlıklarının sitelerine düzenlenen siber saldırıyı "Black Shadow" adlı grup üstlenmişti.

İsrail makamları daha önce Black Shadow'un İran rejimine bağlı korsan grubu olduğunu açıklamıştı. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri, 14 Mart'taki saldırının İsrail'e karşı en büyük siber saldırı olduğunu bildirmişti.

Black Shadow, daha önce de İsrail'de büyük çaplı siber saldırılar gerçekleştirmişti.

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İnternet, Mossad, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran bağlantılı internet korsanları Mossad Başkanı'nın yeni bilgilerini paylaştı - Son Dakika


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