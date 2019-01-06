İran Banknotlardan 4 Sıfır Atmaya Hazırlanıyor
32 dakika önce
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu bildirdi.
İran Merkez Bankası
Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu bildirdi.
Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının Bakanlar Kurulunun ardından Mecliste kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfırın atılacağını, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini aktardı.
Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:54 Kaynak: AA
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